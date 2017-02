Japfa Group Bagikan Ribuan Pieces Sosis ke Panti Asuhan

Luthfi J

Community Development PT Japfa Comfeed Indonesia

Melaporkan dari Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM-Sebagai wujud tanggung jawab sosial perseroan kepada lingkungan dan pemangku kepentingan, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk bekerja sama Kostrad Kariango menggelar kegiatan Japfa Berbagi dengan Panti Asuhan, Rabu (22/2/2017).

Aksi sosial tersebut dilaksanakan di wilayah kerja Japfa Group, yakni Makassar, Maros, Gowa, dan Parepare.

Japfa group membagikan ribuan pieces sosis kepada anak di beberapa panti asuhan yakni Panti Asuhan Raliah di Gowa, Panti Timor Timur dan Darul Aman di Makassar,Panti Asuhan Muhammadiyah di Parepare, dan Panti Asuhan Amal Islam di Maros.

Hadir dalam kegiatan tersebut yakni Provost Kostrad Kariango Kopda Jumardin, Head of PGA So Good Food Muliyadi, Head of QC JCI Zainal, Comdev JCI Luthfi J, Kepala Unit JCI Corn Dryer Gowa Ali Sawaling, dan Ihsan dari Ciomas Adisatwa.

Beberapa perusahaan yang tergabung dalam Group Japfa di Sulawesi Selatan, yakni PT Japfa Comfeed Indonesia Makassar, JCI Corn Dryer Gowa, Corn Dryer Sidrap, So Good Food, Breeding, dan Ciomas Adisatwa.

Pengelola panti sangat berterima kasih dan berharap program seperti ini tetap berlanjut.

“Insyaallah ke depan, dengan melibatkan beberapa pihak, semoga semakin banyak panti asuhan yang bisa dijangkau” ujar Luthfi. (*)