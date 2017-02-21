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Traffic Update

VIDEO: Lalu Lintas di Jl KS Tubun Mamuju

Arus lalu lintas di Jl KS Tubun, Kabupaten Mamuju, Sulbar, Selasa (21/2/2017), terpantau ramai lancar.

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU- Arus lalu lintas di Jl KS Tubun, Kabupaten Mamuju, Sulbar, Selasa (21/2/2017), terpantau ramai lancar.

Pantauan di depan rumah adat Mamuju, pukul 10.19 Wita. 

Cuaca ibu kota Provinsi Sulawesi Barat ini terlihat cerah. (*)
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lalu lintas
Mamuju
Sulbar
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Traffic Update

Penulis: Nurhadi
Editor: Ilham Mangenre
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