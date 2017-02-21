Traffic Update
VIDEO: Lalu Lintas di Jl KS Tubun Mamuju
Arus lalu lintas di Jl KS Tubun, Kabupaten Mamuju, Sulbar, Selasa (21/2/2017), terpantau ramai lancar.
TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU- Arus lalu lintas di Jl KS Tubun, Kabupaten Mamuju, Sulbar, Selasa (21/2/2017), terpantau ramai lancar.
Pantauan di depan rumah adat Mamuju, pukul 10.19 Wita.
Cuaca ibu kota Provinsi Sulawesi Barat ini terlihat cerah. (*)
Pantauan di depan rumah adat Mamuju, pukul 10.19 Wita.
Cuaca ibu kota Provinsi Sulawesi Barat ini terlihat cerah. (*)
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Traffic Update
Penulis: Nurhadi
Editor: Ilham Mangenre
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