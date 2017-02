FOTO: Penulis Pencari The Voyage to Marege': Pencari Teripang dari Makassar di Australia

Penulis buku The Voyage to Marege': Macassan Trepangers in Northern Australia, Charles Campbell Macknight di Fort Rotterdam, Makassar, Selasa (21/2/2017).

TRIBUN-TIMUR.COM-Penulis buku The Voyage to Marege': Macassan Trepangers in Northern Australia, Charles Campbell Macknight di Fort Rotterdam, Makassar, Selasa (21/2/2017). Buku itu kini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Anwar Jimpe Rachman dan Ihsan Natsir berjudul The Voyage to Marege': Pencari Teripang dari Makassar di Australia dan diluncurkan, kemarin. TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN