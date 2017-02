Besok, Ratusan Guru SMA Se Sulsel Ikut Training Perbankan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Sejumlah bos perbankan akan tampil sebagai pembicara dalam penyelenggaraan Training of Trainer guru SMA di Sulsel, 21-22 Februari2017 di Hotel Four Points by Sheraton Makassar.

Seperti Direktur Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Funding, FI dan Jaringan Kantor Bank Sampoerna Ong Tek Tjan. Ada juga Direktur ACA Antonius Anton Lie dan penggiat pasar modal Paramita Sari.

Mereka berbicara di depan seratusan guru Sekolah Menegah Atas (SMA di Sulawesi Selatan.

Kegiatan ini digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pusat.

Sawitri, Kepala Bagian Informasi Departemen Literasi dan Ikusi Keuangan OJK Pusat mengatakan ini ajang untuk meningkatkan pemahaman terkait inklusi keuanga.

Diharapkan para guru semakin paham terkait istilah-istilah dalam perbankan.

"Agar nantinya bisa diajarkan ke para siswa. Karena soal inklusi keuangan sudah masuk dalam kurikulum," Jelas Sawitri, dalam pressconfrence di Kantor OJK Sulampua Jalan Sultan Hasanuddin Makassar, Senin (20/2/2017).