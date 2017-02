VIDEO: Ada Kopi Jantan di Pameran Pembangunan HUT Sinjai

Laporan Wartawan Tribun Timur, Syamsul Bahri

TRIBUN-TIMUR.COM, BULUKUMBA - Di Pameran Pembangunan HUT Sinjai ke 453 Tahun, Sulawesi Selatan terdapat sejumlah hasil kretifitas warga di pamerkan.

Dua di antaranya hasil olahan warga pelosok adalah Kopi Jantan dan kerajinan tangan berbahan pakis haji.

Kopi Jantan ini hasil olahan dari Manipi, Kecamatan Sinjai Barat.

Di lokasi ini terdapat pengembangan kopi jenis Arabika yang lokasinya menempati beberapa desa seperti Desa Barania, Gunung Perak, Balakia, Tassililu dan separuh dari Sinjai Tengah.

Sedang untuk pengembangan hasil kerajinan tangan dari pakis berasal dari Sinjai Borong atau sebelah Timur Gunung Bawakaraeng.

" Dua hasil kreatifitas warga ini dipasarkan sampai di Makassar," kata Nilawati, penjaga stand Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja, Pemkab Sinjai, Senin (20/2/2017).

Khas kerajinan itu berbentuk baki, tempat tissue, asbak, tempat pulpen dan aksesoris lainnya. Yang harganya Rp 30 an ribu hingga Rp 60 an ribu per buah. (*)