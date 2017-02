PKB Sulsel Sudah Berkerja untuk Agus Arifin Nu'mang

TRIBUN TIMUR/MUH HASIM ARFAH

Irwan Hamid Pernah Ditawari Jadi "Haji Filipina"

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Anggota DPRD Sulsel asal Luwu Raya, Irwan Hamid mengakui pernah mendapatkan tawaran untuk berangkat haji via Filipina.

Hal ini dia sampaikan di Sekretariat DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, Senin (22/8/2016).

"Beberapa tahun lalu saya mendapatkan tawaran untuk berangkat haji via Filipina. Tapi saya anggap itu melanggar aturan karena ada pemalsuan dokumen," ujar anggota komisi E DPRD Sulsel.

Irwan mengakui calon jamaah haji asal Indonesia ini pasti menggunakan visa perjalanan masuk ke Filipina.

"Susah juga pemerintah bantu karena mereka melanggar hukum di negara lain. Alasan paling masuk akal untuk memulangkan mereka yakni deportasi," katanya.

Sebelumnya, Sebanyak 177 orang calon haji Indonesia yang ditahan oleh Imigrasi Filipina karena menggunakan dokumen palsu kemungkinan besar adalah korban penipuan kelompok sindikat, kata Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Para calon jemaah haji Indonesia itu ditahan pada Jumat (19/08) di bandar udara Manila, Filipina, karena terbukti menggunakan paspor Filipina untuk berangkat naik haji dari negara tersebut.

Diduga kuat mereka menggunakan dokumen paspor Filipina karena terbatasnya kuota haji Indonesia, sementara masih banyak kuota haji yang tersisa di Filipina. (*)

Caption: anggota komisi E DPRD Sulsel, Irwan Hamid