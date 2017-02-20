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Parepare Digenjot jadi Kota Destinasi Wisata, Inilah Kalender Event Wisatanya

Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata (OPP) Kota Parepare merilis kalender pariwisata selama 2017, Senin (20/2/2017).

Parepare Digenjot jadi Kota Destinasi Wisata, Inilah Kalender Event Wisatanya
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kalender wisata Parepare 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Mulyadi

TRIBUN-TIMUR.COM, PAREPARE - Kota Parepare terus digenjot guna menjadi kota tujuan khususnya dari aspek pariwisata.

Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata (OPP) Kota Parepare merilis kalender pariwisata selama 2017, Senin (20/2/2017).

Sejumlah festival yang akan digelar di Parepare selama 2017

-Festival Mallipa III (28 Maret)

-Festival Lovely Habibie-Ainun (9-12 Mei)

-Even lokal bulanan (setiap bulan pada mala minggu di Alun-alun Lapangan Andi Makkasau, Kota Parepare)

-Pemilihan Duta Pariwisata
Pendaftaran (10-16 April)
Pra Seleksi (24-25 April)
Grand Final (12 Mei)

-Festival Salo Karajae (27-29 September)

Tags
parepare
wisata
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Penulis: Mulyadi
Editor: Ina Maharani
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