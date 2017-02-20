Parepare Digenjot jadi Kota Destinasi Wisata, Inilah Kalender Event Wisatanya
Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata (OPP) Kota Parepare merilis kalender pariwisata selama 2017, Senin (20/2/2017).
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kalender wisata Parepare
Laporan Wartawan Tribun Timur, Mulyadi
TRIBUN-TIMUR.COM, PAREPARE - Kota Parepare terus digenjot guna menjadi kota tujuan khususnya dari aspek pariwisata.
Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata (OPP) Kota Parepare merilis kalender pariwisata selama 2017, Senin (20/2/2017).
Sejumlah festival yang akan digelar di Parepare selama 2017
-Festival Mallipa III (28 Maret)
-Festival Lovely Habibie-Ainun (9-12 Mei)
-Even lokal bulanan (setiap bulan pada mala minggu di Alun-alun Lapangan Andi Makkasau, Kota Parepare)
-Pemilihan Duta Pariwisata
Pendaftaran (10-16 April)
Pra Seleksi (24-25 April)
Grand Final (12 Mei)
-Festival Salo Karajae (27-29 September)
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Penulis: Mulyadi
Editor: Ina Maharani