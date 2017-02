Lusa, Buku 'The Voyage to Marege' Kisah Orang Makassar Cari Teripang di Australia Diluncurkan

The Voyage to Marege': Macassan Trepangers in Northern Australia

TRIBUN-TIMUR.COM - Buku berjudul 'The Voyage to Marege': Macassan Trepangers in Northern Australia' karya C Campbell Macknight yang diterbitkan Melbourne University Press (1976) kini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.

Judul buku terjemahannya adalah 'The Voyage to Marege': Pencari Teripang dari Makassar di Australia'.

Buku terjemahan itu diterbitkan penerbit Ininnawa (2017).

Rencananya akan diluncurkan pada Selasa (21/2/2017) di Fort Rotterdam, Makassar, Sulawesi Selatan.

Peluncurkan buku yang akan dirangkaikan diskusi, difasilitasi oleh Konsulat Jenderal Australia di Makassar.

Penulis; Konsul Jenderal Australia di Makassar, Richard Mathews; dan peneliti kemaritiman, Horst Liebner akan menjadi pembicara.

Marege'

Marege' merupakan nama diberikan orang Makassar bagi wilayah pesisir Arnhem Land dan Teluk Carpentaria, negara Northern Territory, Australia.

Pada ke-14 dan ke-17 nelayan dari Makassar melakukan pelayaran ke Australia guna mengumpulkan teripang --dalam bahasa Bugis-Makassar disebut taripang atau di Australia disebut trepang-- di pantai bagian utara benua tersebut.

Teripang itu sebagian dikonsumsi dan dijual untuk dijadikan obat di Tiongkok.