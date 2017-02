Kalbe Peringati Hari Kanker Sedunia di Anjungan Pantai Losari

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) memeringati Hari Kanker Sedunia dengan berbagai kegiatan yang sarat makna bagi pengidap kanker khususnya di Kota Makassar.

Kegiatan tahunan yang dihelat Kalbe Ethnical Coustomer Care (KECC) dan Indonesian Cancer Care Community (ICCC) ini bertajuk We Can, I Can yang dipusatkan di Anjungan Pantai Losari Jl Penghibur, Makassar, Minggu, (19/2/2017).

Manager PT Kalbe Farma Tbk, dr Siswandi menuturkan Kalbe akan terus berkomitmen terhadap kesehatan masyarakat khususnya penderita kanker.

"Kita harus memberi semangat agar para penderita kanker tidak putus asa dan tetap produktif," kata Siswandi.

Tema Hari Kanker sedunia tahun ini merupakan bagian dari tema untuk rangkaian tiga tahun 2016-2018, yaitu kita bisa, aku bisa.

"Tema ini kita usahakan menjangkau masyarakat secara kolektif maupun individual untuk menjalankan perannya masing-masing dalam rangka mengurangi beban akibat kanker," kata Siswandi pagi tadi. (*)