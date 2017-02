VIDEO: Lihat Aksi Anak Jubir Wapres Indonesia di Konser Mellenial

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR-Anak dari juru bicara wakil presiden Republik Indonesia, Husain Abdullah, yakni Meutia Husain Abdullah turut unjuk bakat di Konser Mellenial yang digelar Tribun Timur di Grand Clarion Hotel, Jumat (17/2/2017).

Tergabung dalam tim akustik SMA Bosowa School Makassar, Meutia menyanyikan lagu yang dipopulerkan John Legend, All of Me.

Berkat suara merdunya tersebut, tim Bosowa School Makassar berhasil menjadi juara pertama dalam Mellenialas Talent Competition.

Mellenialas Talent Competition tersebut sebagai rangkaian konser yang menghadirkan bintang utama, Last Child dan Ashilla tersebut digelar dalam rangka perayaan HUT ke-13 Tribun Timur.

Kompetisi tersebut diiikuti puluhan sekolah SMA/SMK di Makassar. Bebagai aksi ditampilkan, mulai dari tarian tradisional, modern dance, akustik dan band.(*)