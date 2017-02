VIDEO: Di Konser Mellenial, Last Child Bawakan Lagu dari Album Pertama

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Band Last Child turut menyanyikan lagu berjudul Pedih di Konser Mellenial di Grand Clarion Hotel Makassar, Jumat (17/2/2017).

Konser Mellenial tersebut adalah rangkaian peringatan HUT ke-13 Tribun Timur.

Pedih merupakan salah satu lagu di album pertama Last Child yang berjudul Everything We Are Everything.

Meski lagu lama, para penonton konser tetap terbawa oleh lagu tersebut. Buktinya mereka ikut bernyanyi hingga menambah kemeriahan Konser Mellenial.

Karena konsep konser ini indoor, sehingga menjelang tengah malam suasananya masih aman terkendali.(*)