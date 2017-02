VIDEO: Anak Jubir Wapres Indonesia Ikut Meriahkan Konser Mellenial

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-- Meutia Husain Abdullah, anak dari juru bicara wakil presiden Indonesia alias Husain Abdulla turut hadir di konser mellennial Tribun Timur.

Remaja cantik yang sekolah di SMA Bosowa School Makassar ini mengaku datang untuk melihat penampilan dari teman-temannya yang ikut lomba bakat.

"Halo saya Meutia Husain Abdullah anak dari Husain Abdullah datang ke konser mellennial ini untuk melihat perfom teman sekolah,"kata perempuan yang akrab disapa Mutia pada tribun-timur.com, Jumat (17/2/2017).

Selain itu Mutia yang lahir 15 tahun lalu ini ingin lihat Last Child dan Ashilla menyanyi.

"Pengen lihat Last Child dan Ashilla, tetapi saya lebih suka Ashilla sih apalagi saat dia bawakan lagu dari Bruno Mars, Versace On The Floor,"jawab penggemar Ariana Grande.

Mutia juga mengatakan bahwa konser mellennial ini keren abis.(*)