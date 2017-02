Akhir Pekan Ini Minyak Goreng dan Terigu Murah di hypermart, Ini Promonya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sejumlah bahan pokok turun harga di Hypermart Mal Panakkukang Makassar akhir pekan ini.

Seperti produk minyak goreng. Minyak Sovia refil 2 liter turun harga dari Rp27.750 menjadi Rp 24.490.

Minyak Tropical juga turun dari Rp 29.685menjadi Rp 24.990 untuk isi 2 liter.

Minyak Bimoli juga turun harga dari Rp 29.550menjadi Rp 28.663

Selain itu, terigu juga turun harga. Seperti Terigu Bogasari Hana 1 kg trun harga Rp11.430 menjafi Rp 9.900. Terigu kunci biru bogasari 1 kg turun dari Rp 13.375 menjadi Rp 11.756.

Sementara itu Terigu merek Value plus promo harga hanya Rp 8.500 per kilogram.

Selain terigu, gula pasir juga promo seperti Gulaku 1 kg turun dari Rp 17.930 menjadi Rp16.825. Selain itu Gula Value plus juga promo Rp15.550 per kilogram. (*)