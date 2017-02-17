Fraksi Nasdem DPRD Sulsel Kompak Hadiri HUT Sidrap
Termasuk Ketua DPD Partai Nasdem Kota Makassar, drg A Rachmatika Dewi, memastikan hadir.
Laporan Wartawan TribunSidrap.com, Amiruddin
TRIBUNSIDRAP.COM, PANGKAJENE - Politisi Partai Nasdem bakal mamadati puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-673 Sidrap.
Termasuk Ketua DPD Partai Nasdem Kota Makassar, drg A Rachmatika Dewi, memastikan hadir.
"Iye insyaallah saya hadir dinda," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulsel itu kepada TribunSidrap.com via WhatsApp, Jumat (17/2/2017).
Cicu, sapaan akrab Andi Rachmatika Dewi mengatakan, dirinya akan hadir bersama anggota Fraksi Partai Nasdem DPRD Sulsel dan Makassar.
"Saya akan hadir bersama Pak Syaharuddin Alrif, Muslim Salam, Arum Spink, Pendy Bangadatu, dan Desy Sutomo," kata perempuan pertama yang menjadi Wakil Ketua DPRD Sulsel itu.
DPW Partai Nasdem Sulsel saat ini dipimpin Bupati Sidrap Rusdi Masse (RMS).(*)