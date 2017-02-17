Home »

Video

HUT ke 13 Tribun Timur

FOTO dan VIDEO: Cantiknya Ashilla, Nyanyikan Lagu Ariana Grande Love Me Harder

Lagu pertama yang dinyanyikan Ashilla adalah Love Me Harder dari Ariana Grande.

FOTO dan VIDEO: Cantiknya Ashilla, Nyanyikan Lagu Ariana Grande Love Me Harder - ash-1_20170217_215239.jpg
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Ashilla Zahrantiara dengan nama panggilan Ashilla Zee menghibur para penggemarnya pada konser Mellenial perayaan hut-13 Tribun Timur Sandeq Ballroom Grand Clarion, Jl Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (17/2/2017).
FOTO dan VIDEO: Cantiknya Ashilla, Nyanyikan Lagu Ariana Grande Love Me Harder - ash-z_20170217_215341.jpg
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Ashilla Zahrantiara dengan nama panggilan Ashilla Zee menghibur para penggemarnya pada konser Mellenial perayaan hut-13 Tribun Timur Sandeq Ballroom Grand Clarion, Jl Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (17/2/2017).
FOTO dan VIDEO: Cantiknya Ashilla, Nyanyikan Lagu Ariana Grande Love Me Harder - ramdhan-pom_20170217_215606.jpg
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Wali kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto pun turut hadir di tengah-tengah remaja Makassar.

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Ashilla Zahrantiara yang dikenal dengan panggilan Ashilla Zee menghibur para penggemarnya pada puncak perayaan hut-13 Tribun Timur Sandeq Ballroom Grand Clarion, Jl Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (17/2/2017).

Lagu pertama yang dinyanyikan Ashilla adalah Love Me Harder dari Ariana Grande.

Para penonton ikut bernyanyi bareng Ashilla, sehingga menambah serunya konser.

Selain para fans Ashilla, Wali kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto pun turut hadir di tengah-tengah remaja Makassar.

Tags
Ashilla Zee
Konser Mellenial
Berita Terkait:

HUT ke 13 Tribun Timur

Penulis: Sukmawati Ibrahim
Editor: Ina Maharani
Ikuti kami di
Video Pilihan: Video Ini Tunjukkan Perlakuan Raffi yang Sebenarnya pada Nagita Slavina di Balik Layar
Video Ini Tunjukkan Perlakuan Raffi yang Sebenarnya pada Nagita Slavina di Balik Layar
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help
Privacy Policy
Terms of Use
Redaksi
Info iklan
Contact Us