HUT ke 13 Tribun Timur
FOTO dan VIDEO: Cantiknya Ashilla, Nyanyikan Lagu Ariana Grande Love Me Harder
Lagu pertama yang dinyanyikan Ashilla adalah Love Me Harder dari Ariana Grande.
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Ashilla Zahrantiara dengan nama panggilan Ashilla Zee menghibur para penggemarnya pada konser Mellenial perayaan hut-13 Tribun Timur Sandeq Ballroom Grand Clarion, Jl Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (17/2/2017).
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Ashilla Zahrantiara dengan nama panggilan Ashilla Zee menghibur para penggemarnya pada konser Mellenial perayaan hut-13 Tribun Timur Sandeq Ballroom Grand Clarion, Jl Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (17/2/2017).
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Wali kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto pun turut hadir di tengah-tengah remaja Makassar.
Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Ashilla Zahrantiara yang dikenal dengan panggilan Ashilla Zee menghibur para penggemarnya pada puncak perayaan hut-13 Tribun Timur Sandeq Ballroom Grand Clarion, Jl Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (17/2/2017).
Lagu pertama yang dinyanyikan Ashilla adalah Love Me Harder dari Ariana Grande.
Para penonton ikut bernyanyi bareng Ashilla, sehingga menambah serunya konser.
Selain para fans Ashilla, Wali kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto pun turut hadir di tengah-tengah remaja Makassar.
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Penulis: Sukmawati Ibrahim
Editor: Ina Maharani
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