Ashilla Bakal Nyanyikan 7 Lagu di Konser Mellennial, Ini Bocorannya

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukamwati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR--Gen Mellennial ! Kalian pasti penasaran kan ?

Kira-kira lagu apa yang bakal Ashilla nyanyikan saat tampil di konser mellennial pada puncak perayaan hut-13 tahun Tribun Timur di Sandeq Ballroom Grand Clarion, Jl AP Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (17/2/2017).

Semua pasti berharap lagu andalannya dinyanyikan Ashilla kan? Pastinya dong.

Nah berikut daftar lagu yang bakal Ashilla nyanyikan gen:

1. Versace on the floor - Bruno Mars

2 Menghilang - Andira

3. Intuisi - Yura Yunita

4. All I Ask - Adele

5. Kali Kedua - Raisa

6. We Dont Talk Anymore - Selena Gomez

7. Love Me Harder - Ariana Grande

Pasti suka dong list lagu di atas, apalagi jika idola kalian yang bakal nyanyikan.