WAN IFRA Gelar Women in News Gathering di Yangon

Former Chairman WAN-IFRA APAAC Committee, Pichai Chuensuksawadi membawakan sambutan di Women in News Development Gathering di Yangon, Myanmar, Kamis (16/2/2017).

Laporan Wartawan Tribun Timur, Anita Wardana

TRIBUN-TIMUR.COM, YANGON -World Association of Newspaper and News Publisher (WAN-IFRA) menggelar Women in Indonesia Leadership Development Gathering di Park Royal Hotel, Yangon, Myanmar, Kamis (16/2/2017).

Acara ini dihadiri puluhan jurnalis perempuan dari beberapa negara di ASEAN, seperti Indonesia, Vietnam, Malaysia, Filipina, Kamboja dan Myanmar.

Hadir pula Former Chairman WAN-IFRA APAAC Committee, Pichai Chuensuksawadi dan Ambassador of Norway, Tone Tinnes.

"WAN-IFRA adalah organisasi yang terus mendukung kebebasan pers dan turut dalam penguatan kapasitas dan jaringan media. Kebebasan pers pun sebagai simbol demokrasi dan tentunya hal ini tak bisa ada tanpa kesetaraan gender di media,"kata Picha.

Ambassador of Norway, Tone Tinnes turut mengapreasi acara tersebut. Menurutnya, pihaknya bersama WAN-IFRA telah menjalin kerjasama sejak beberapa tahun.

Dimana, Norwegia sangat mendukung program pengembangan kapasitas yang dilakukan WAN-IFRA, termasuk soal peran perempuan di media.

"Saya percaya menjadi jurnalis tidaklah mudah, apalagi untuk seorang perempuan. Ini pekerjaan yang membutuhkan keberanian. Banyak tantangan yang dihadapai. Untuk itu kita ada disini,"ujarnya.

Ia pun berharap seluruh partisipan dalam forum tersebut dapat saling berbagi pengalaman agar bisa bekerja lebih baik lagi.

Dalam gathering ini turut menghadirkan beberapa panelis, yakni Head Investigation Desk Rappler.com Chai Hofilena, Deputy Editor in Chief Vietnam Plus Nguyen Thi Tam, Nyein Nyein Naing dari 7Day News Journal, serta Paula Fray dan Lau Joon-Nie dari WAN-IFRA. (*)