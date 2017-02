PKH Salurkan Bantuan Sosial Non Tunai di Uluere

Laporan Wartawan TribunBantaeng.com, Edi Hermawan

TRIBUNBANTAENG.COM, ULUERE - Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos RI menyalurkan bantuan sosial non tunai tahap empat, ke-73 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Penyerahan bantuan berlangsung di aula Kantor Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, Kamis (16/2/2017).

Penerima PKH tersebar di enam desa yang ada di Kecamatan Uluere.

Total bantuan yang disalurkan Rp 19,7 juta.

"Semoga keluarga miskin yang menerima bantuan, dapat memanfaatkan bantuan tersebut sebagaimana mestinya," kata Camat Uluere, Muh Djohan, kepada TribunBantaeng.com, Kamis (16/2/2017).

pendamping PKH Kecamatan Uluere, Mahmuddin, berharap upaya ini mendorong keluarga miskin agar bisa menjangkau akses pendidikan dan kesehatan.

"Semoga dengan ini, keluarga miskin bisa menjangkau akses pendidikan dan kesehatan, juga kedepan diharapkan mampu memutus mata rantai kemiskinan," ujar Mahmuddin.

Bantuan yang disalurkan tersebut jumlahnya bervariasi, sesuai dengan kategori komponen yang ada dalam keluarganya.

Komponen Kesehatan, terdiri dari, Ibu hamil, Balita usia 0-5 tahun dan Anak pra sekolah, usia 5 tahun sampai masuk SD, masing-masing diberi Rp 1,2 juta per tahun.

Komponen Pendidikan, terdiri dari anak SD Rp 450 ribu per tahun, anak SMP Rp 750 ribu per tahun, anak SMA Rp 1 juta per tahun.

Sementara Komponen Kesejahteraan Sosial, terdiri dari Lanjut Usia 70 tahun ke atas Rp 1,9 juta per tahun, Disabilitas Berat Rp 3,4 juta per tahun dan bantuan tetap untuk pengurus KPM Rp 500 ribu per tahun.(*)