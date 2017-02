Persiapan Dies Natalis ke-68 FEB Unhas, Panitia Luncurkan Jurnal Internasional

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Menyambut Dies Natalis Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Hasanuddin ke-69, panitia pelaksana mempersiapkan beberapa kegiatan. Kegiatan-kegiatan ini menandai proses internasionalisasi yang telah dilakukan FEB Unhas.

Bertempat di Aula FEB Unhas, Kamis (16/2/2017), pihak panitia meluncurkan dua kegiatan berskala internasional. Yang pertama yaitu peluncuran Jurnal Internasional Hasanuddin Economics and Business Review (HEBR).

Jurnal ini diluncurkan untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh FEB untuk menjembatani diseminasi pengetahuan dalam skala yang lebih luas (global). Jurnal ini juga sebagai upaya FEB untuk menjadi bagian dari jejaring pengetahuan global dalam konteks ekonomi dan bisnis.

“Langkah awal dan persiapan administasi telah selesai dilakukan. Jurnal ini akan terbit tiga kali setahun yaitu Juni, Oktober dan Februari. Khusus untuk edisi Oktober, penerbitan jurnal akan dirangkaikan dengan konferensi internasional,” kata Abdullah Sanusi MBA PhD, Managing Editor HEBR, dalam rilis kepada Tribun-timur.com, Kamis (16/2/2017).

Selain peluncuran jurnal, jelas Abdullah Sanusi, pihak FEB Unhas juga akan meluncurkan kegiatan konferensi internasional bertajuk The 2nd International conference on Accounting Management and Economics.

Konferensi tersebut merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Dies Natalis FEB ke 69. Menurut Dr Amiruddin sebagai ketua panitia, konferensi internasional ini bertema Exploring Emerging Trends and Issues in Management, Business and Economics.

"Seperti tahun lalu, konferensi tahun ini bakal diikuti oleh peserta dari berbagai universitas di Indonesia dan juga dari luar negeri. apalagi beberapa pembicara kunci dari universitas di Australia dan Jepang telah memberikan konfirmasi kehadiran," ujarnya.

Selain pembicara dari luar negeri, konferensi kali ini juga akan menampilkan Direktur Utama Bank BRI Asmawi Syam yang juga merupakan alumni FEB Unhas serta Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dr Syarkawi Rauf. (*)