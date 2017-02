Di Australia, 41 Tahun Lalu, Gubernur Syahrul Yasin Limpo Gondrong, Ungkap ini Kerjanya

Laporan jurnalis Tribun Timur, Thamzil Thahir

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Melawat sepekan ke Australia, awal Februari 2017 lalu, Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Syahrul Yasin Limpo (61), mengaku pulang dengan hati berbunga-bunga.

Ada apa?

Di Perth, negara bagian Australia Barat, ia berkunjung ke pusat pendidikan peternakan terbesar di Asia Pasifik, Muresk Institute.

Di Sydney, ibu kota negara bagian New South Wales, kota terbesar di negara benua itu, — atas nama Pemerintah Provinsi Sulsel,– dia membuka peluang training kompetensi tenaga pengajar di Sulsel dengan komitmen letter of intent dengan Departement Education and Training New South Wales, untuk berguru di University of Technology Sydney.

Di dua kota penting Australia ini, Syahrul juga dijamu khusus paguyuban warga Sulsel, PKSS.

Dua elite diplomat di kota itu, juga menyambutnya. Suka cita.

[Syahrul Yasin Limpo (kanan) memperlihatkan foto kenangannya. TRIBUN TIMUR/THAMZIL THAHIR]

Di Perth, Syahrul dijamu Konsul Jenderal RI, Padmo Sarwono.

Di Sydney, mantan Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel ini dijemput Konsul Jenderal, Yayan Gandahayat Mulyana dengan tari Paduppa.

Ini ritual penyambutan tetamu khas Bugis-Makassar.