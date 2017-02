PSM Makassar Bakal Datangkan Striker Asal Brazil, In Nama dan Profilnya

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ilham Mulyawan

TRIBUN TIMUR.COM, MAKASSAR - Setelah memastikan Pouyaa Hosseini batal direkrut, manajemen Persaudaraan Sepakbola Makassar (PT PSM) bergerak cepat mencari calon striker asing Asia PSM.

Dari informasi dihimpun, pemain yang bakal didatangkan itu adalah striker asal Brazil, namun berpaspor Australia bernama Reinaldo Elias da Costa.

Reinaldo memang bisa didatangkan lantaran sudah tercatat warga negara Australia, dimana negeri Kanguru itu sendiri termasuk bagian Asia. ‎Reinaldo sendiri adalah seorang striker dengan tinggi tubuh menjulang (194 cm) dan bisa dibilang pemain cukup matang di usianya yang telah menginjak 32 tahun.

Robert yang ditemui, Rabu (15/2/2017) sore mengatakan Reinaldo termasuk salah satu kandidat. Ia tidak menampik tengah membidik sang pemain yang sekarang tengah bermain di Pusamania Borneo FC pada ajang Piala Presiden. Itu, untuk bermain di PSM.

"Dia (Reinaldo) sedang kami perhatikan saat ini. Saaya melihat dia adalah striker yang. Berbeda dengan Ferdinand Sinaga dan Tibo. Reinaldo bisa menjadi target man, dia juga punya tinggi badan bagus untuk bola-bola atas," ujarnya.

Kriteria itulah yang tengah dicarinya. Pouya sendiri dinilai kemampuannya hanya setara Ferdinand serta Tibo, padahal seorang striker asing harus punya kemampuan yang jauh lebih baik, sehingga bagi Robert buat apa mendatangkan striker aasing yang tidak lebih baaik dari pemain lokal.

"Tapi kami belum tahu apakah dia bisa datang atau tidak. Selain itu ada juga beberapa nama-nama yang lain," sambungnya.

Dari penelusuran di Wikipedia, Reinaldo pernah bermain di Brisbane Roar musim kompetisi 2006-2008. Disaana ia mencatatkan 13 gol. Gol terbanyak yang pernah dibuatnya adalah bersama Conrinthiaans Alagoano musim 2005, disitu Reinaldo membuat 20 gol dari 24 kali penampilan.

Terakhir kali ia bermain taahun 2015 di klub Sime Darby Malaysia. Dari 20 penampilan ia membuat 5 gol. ‎

Personal information

Full name Reinaldo Elias da Costa

Date of birth 13 June 1984 (age 32)

Place of birth Itabirito, Minas Gerais, Brazil

Height 1.94 m (6 ft 4 1⁄2 in)

Playing position Striker

Senior career*

Years Team Apps (Gls)

2004 América Mineiro 13 (10)

2005 Corinthians Alagoano 24 (20)

2005 → Brisbane Roar (loan) 6 (2)

2006–2008 Brisbane Roar 41 (13)

2008 Busan I'Park 7 (0)

2008–2010 Brisbane Roar 45 (9)

2011 Al-Wakra 10 (6)

2011–2012 Al-Raed 6 (1)

2012 Beijing Guoan 17 (5)

2013–2014 Operário 0 (0)

2015 Caxias 0 (0)

2015 Sime Darby 20 (5)