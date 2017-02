Ini yang Bikin Dwi Andika Jatuh Hati pada Nadya Almira

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Hati Dwi Andhika sedang berbunga-bunga. Setelah putus dari Irma Darmawangsa, kini ia sudah punya pacar baru.

Siapa sosok tambatan hatinya tersebut?

Ia adalah Nadya Almira, gadis cantik yang wajahnya sekilas mirip dengan Ariana Grande. Hubungan Dwi Andhika dan Nadya baru berjalan sekitar enam bulan. Keduanya pun tarpaut usia cukup jauh, yakni 11 tahun.

"Baru beberapa bulan, masih berjalan prosesnya, kalau di film belum masuk masa-masa dramanya, mudah-mudahan enggak ada ya. Proses PDKT-nya dua tahun, sampai ada momen dan chemistry gue cocok sama dia. (Beda umurnya) lumayan ya, 11 tahun gitu," ujar Dwi Andhika ditemui Nova.id di Plaza Senayan, Jakarta Selatan.

Pertemuan mereka terjadi di salah satu acara di mana kala itu Dwi Andhika sebagai host, sedangkan Nadya Almira jadi bintang tamunya.

Obrolan soal Ariana Grande pun seolah menjadi awal kedekatan Dwi Andhika dan Nadya.

"Dia tuh enggak mau dibilang mirip Ariana Grande. Dia cerita sama aku, ternyata dia enggak suka kalau dimiripin. Dari situ aku berani ngobrol sama dia, karena sebelumnya aku bingung mau ngobrol apa sama dia," kata Dwi Andhika.

Bukan hanya kecantikan Nadya, pemain film Oh Baby itu jatuh hati dengan bakat sang pacar.

"She is very talented banget. Suaranya bagus banget, banyak yang bikin aku kagum. Walau masih muda, aku kagum aja sama dia," tutur Dwi Andhika. (Firli Athiah Nabila/NOVA.id)

