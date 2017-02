VIDEO: Sambutan Meriah untuk Cucu SYL, dari Paskibra SMAN 11 Makassar

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR- Ratusan pasang mata siap menyaksikan konser Millennials Tribun Timur, yang akan berlangsung 17 Februari di hotel Four Point by Sheraton.

Konser yang dikhususkan untuk generasi Millennials tersebut, juga akan diisi oleh sejumlah penampilan dari berbagai SMA SMK sekota Makassar.

Untuk tiket konser sendiri, dibandrol Rp 40 ribu untuk pelajar agar bisa amenyaksikan penampilan Last Child dan Ashila.

Namun untuk Paskibra SMAN 11 Makassar, mendapatkan puluhan tiket gratis dari Indira Chunda Thita SYL yang diserahkan langsung oleh anaknya Andi Tenri Bilang, Selasa (14/2/2017).

Berikut video, saat Andi Tenri menyerahkan langsung tiket dan disambut antusias anggota Paskibra.