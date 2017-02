Ada Calo SIM, Silakan Lapor ke Kasat Lantas Polres Gowa

Laporan Wartawan Tribun Timur Wa Ode Nurmin

TRIBUN-TIMUR.COM, SUNGGUMINASA-Satuan Lalu Lintas Polres Gowa semakin gencar mensosialisasikan perwujudan pelayanan bersih bebas dari calo.

Ini diwujudkan dengan pelaksanaan program Quick Wins khususnya dalam hal pengurusan di bagian Surat Izin Mengemudi (SIM).

Bahkan demi konsisten itu, Lantas mengimbau kepada masyarakat yang merasa dirugikan oleh aksi calo, bisa mengadu langsung ke Kasat Lantas dan Provost Polres Gowa.

Kasat Lantas Polres Gowa AKP Raden Sumartono, mengatakan bisa menghubungi kontaknya untuk melaporkan calo.

"Jika ada masyarakat yang merasa dirugikan oleh pengurus calo SIM tolong dihubungi nomor aduan ke nomor saya langsung 08124166161," katanya Selasa (14/2).

Setiap pemohon SIM pun saat ini harus atri menggunakan sistem elektronik First In First Out (FIFO). Dimana pemohon pertama yang masuk begitu juga pertama keluar.

"Pemohon SIM yang datang akan diberikan nomor antrian. Lalu akan diberi Id card yang harus dia kenakan. Sehingga yang dapat berada di area pelayanan Satpas Polres Gowa hanya petugas SIM dan pemohon itu sendiri," katanya lagi.

Dalam area pengurusan SIM, petugas juga diawasi dengan anggota Provost yang ditugaskan. (*)