Valentine, Kamar Hotel Diburu Warga Makassar

Laporan Wartawan Tribun Timur Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sejumlah warga Makassar mulai melakukan reservasi kamar menjelang valentine pada 14 Februari. Tak hanya reservasi kamar, paket gala dinner ala hotel berbintang mulai dilirik kaum muda maupun kalangan tua.

Hotel Four Points by Sheraton Makassar misalnya, mencatat kenaikan okupansi 40 hingga 50 persen dari hari biasanya.

"Peningkatan okupansi terjadi karena adanya tawaran paket Hello 2017 kepada para tamu. Mereka sekalian ingin menikmati makan malam romantis ala hotel berbintang," ujar Marcom Manager Four Points by Sheraton Makassar, Widya Hapsari.

Sedangkan paket gala dinner hotel Four Points telah dibooking sebanyak 80 persen untuk candle light dan buffet sebesar 70 persen.

Terpisah, Novotel Grand Shayla City Center mencatat okupansi gala dinner seharga Rp 650 ribu berada di angka 70 persen. Cluster Marcom Manager, Kezia Maureen menyebut animo masyarakat menggelar gala dinner lebih besar daripada menginap.

"Kami menyiapkan dua venue untuk gala dinner yaitu di area kolam renang dan lantai 13 untuk menyaksikan keindahan kota Makassar bersama pasangan," katanya.

Sementara hotel Clarion menghadirkan dua paket Valentine. Manager Marketing and Comunication Grand Clarion Makassar Richwan Wahyudi mengatakan paket tersebut yakni paket makan malam seharga Rp 700 ribu per couple. Sementara untuk paket dengan kamar harganya Rp 1,2 juta nett.

"Karena hari kerja, okupansi hotel kali ini mencapai 70 persen," ujarnya.

Manajemen Aston Makassar mencatat okupansi kamar pada malam valentine di angka 50 persen.

Senada, hotel La'riz Whtree menyiapkan paket makan malam spesial hingga 28 Februari seharga Rp 180 ribu per pasangan. Saat ini pemesanan paket gala dinner di District mencapai 40 persen. Kemudian, para pengguna tribun Family Card (TFC) premium kini gratis ngopi satu gelas untuk satu orang setiap hari kecuali hari libur nasional. Kemudian untuk transaksi tambahan misal tambahan kue atau snack diberikan harga khusus.

Nota kesepahaman ditandatangani pada Sabtu (11/2/2017) lalu di hotel La'riz Jl Lagaligo.