Hari Valentine, Makan Malam Spesial Ala Aston Rp 2,5 Juta Per Pasangan

Laporan Wartawan Tribun Timur Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Manajemen Hotel Aston turut menghadirkan beragam paket spesial di hari Valentine 14 Februari 2017.

Hotel bintang empat ini mengusung program Jouney of Love.

Program ini terdiri atas paket makan malam romantis dengan dua pilihan tempat yang berbeda yakni di D’Lounge atau di pinggir Kolam Renang Aston Makassar Hotel.

Paket makan malam romantis dibanderol dengan harga Rp 2,5 juta per pasangan untuk menikmati suasana pemandangan kota Makassar dari ketinggian Lantai 15 dan 19 Aston Makassar Hotel & Convention Center.

"Harga tersebut sudah termasuk makan malam dengan empat set menu lezat dan tematik. Misal Avocado Prawn Salad, Classic Caesar salad with grill chicken, and crouton," ungkap Marcom Aston Hotel Tri Hastuti Caisari, Senin (13/2/2017).

Pilihan main course yakni Duet tenderloin steak and prawn in black pepper sauce served with mix vegetable and layer potato, Pan fried of snapper fillet and scallop with red paprika cream sauce served with baby buncis and mushed potato. Berikutnya Grill chicken strawberry sauce with mush rainbow potato and satay vegetable.

Sajian western ini ditutup dengan spesial dessert Lovely Double atau ChocolateAmour Creme Glacee.

Selain berbagai pilihan makan malam mewah dan romantis, untuk menambah suasana manis pada malam spesial Anda, setiap pasangan juga disuguhi dengan berbagai keuntungan lainnya seperti cocktail gratis untuk dua orang, chocolate pralin, bunga dan dekorasi romantis. (*)