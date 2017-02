Demi Punya Anak, John Legend Ikut Program Bayi Tabung

TRIBUN-TIMUR.COM-Penyanyi John Legend mendorong pasangan yang sulit punya momongan untuk mencoba program bayi tabung.

Penyanyi berusia 38 ini dan istinya, Chrissy Teigen berhasil punya anak berusia sembilan bulan lewat metode bayi tabung atau in vitro fertilisation (IVF), di mana sel telur diambil dan dibuahi di laboratorium.

Pelantun lagu All of Me ini menyarankan pasangan lain yang punya "masalah kesuburan" untuk mencoba prosedur itu sendiri.

Ia berkata, "Ada beberapa orang yang merendahkan orang yang punya masalah kesuburan dan perlu mencoba IVF. Kami punya masalah kesuburan selama bertahun-tahun dan harus mencoba bayi tabung ini."

"Beberapa pasangan tak dapat punya anak secara alami. Kami senang kami punya Luna dengan cara bayi tabung dan kami berharap punya beberapa anak lagi lewat program ini," katanya.

Penyanyi Love Me Now ini percaya penting bagi seorang wanita untuk dapat memilih kapan dan bagaimana ia bakal punya anak.

"Memiliki kontrol terhadap reproduksi milknya sendiri adalah salah satu hak paling penting yang dimiliki wanita. Memilih kapan ingin punya anak atau tidak mempengaruhi kehidupan dan tubuh Anda," katanya.

Kabar bayi tabung ini berhembus setelah istrinya yang model berusia 31 tahun mengungkapkan di Twitter bahwa pasangan ini merencanakan punya anak lagi juga lewat bayi tabung.

Chrissy berujar, "Karena ini terungkap lagi, bayi kami selanjutnya bakal laki-laki karena itu embrio yang tersisa. Seorang bayi lelaki." Saat ini ia belum mengandung.(Kompas.com)