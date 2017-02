Deddy Corbuzier Kembali Buru Haters, Dituding Sering Tidur di Rumah Seorang Perempuan

TRIBUN-TIMUR.COM - Deddy Corbuzier kembali bermasalah dengan haters.

Deddy mencari haters yang telah menuding dirinya main perempuan.

Dalam caPture obrolan yang diunggah Deddy, haters tersebut menyebut ada pria botak sering menginap di rumah seorang perempuan yang tak jauh dari rumah.

Perempuan tersebut menurut akun @bellisimooi bukanlah seorang artis.

Akun ini juga menyebut jika perempuan tersebut tetangga dengan mertuanya.

Pernyataan ini ditanggapi akun gosi lambe_lamis. “Ish cerita dong cakep gak ciwiknya yang tetangga mertua jij mak,” tulisnya.

Merasa tersinggung Deddy pun mengancam mencari haters tersebut.

“mastercorbuzierKalau ini tujuan nya SAYA, saya akan cari kalian... semua yang ada di sini.. i will Find u, coz i know who u are.. and I WILL HURT U BAD.

So BAD till u pray u never know me...,” tulisnya.

“Saya punya anak yang tinggal tidur sama saya... nginap di rumah perempuan dll?! Oh i gonna hurt u so bad. Legally.... trust me I WILL FIND U... like i ALWAYS DO. U have 24 hours to straight this SHIT! Coz it will hurt a lot,” tulisnya lagi.

Belum dua jam pasca mengunggah capture tersebut, Deddy kembali mengunggah map yang disebutnya sebagai lokasi haters tersebut.

"I found u :) @bellisimooi lets have fun.... ga akan masuk berita, gak akan rame dll... just private :)," tulis Deddy.