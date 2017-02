Peacetival Makassar Bakal Dijadikan Virus di Indonesia Timur

Ikatan Alumni (IKA) Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas) bertandang ke Redaksi Tribun Timur, Jl Cendrawasih No 340, Makassar, Sabtu, (11/2/2017).

TRIBUN-TIMUR.COM - Tiga komunitas pecinta damai yang menyelenggarakan Peacetival Makassar 2017 akan menjadikan Makassar pusat perdamaian di Indonesia bagian Timur.

Hal tersebut disebutkan tiga Vounder saat menggelar konferensi pers di Four Points by Sheraton Jl Landak Baru nomor 130 kota Makassar, Sabtu (11/2/2017) petang.

Konferensi pers Peacetival Makassar 2017 ini digelar tiga organisasi atau komunitas seperti, Peace Generation, Gerakan Islam Cinta dan juga Compassion for Indonesia.

Vounder Peace Generation Indonesia, Erick Lincoln menyatakan, Makassar adalah kota yang paling strategis di Indonesia, khususnya di Indonesia Timur, untuk Maluku dan Papua.

"Kami kagum dengan makassar yang ternyata punya orang-orang yang sangat peka tentang perdamaian. Tentu itu adalah dasar untuk kita menyebar virus perdamaian," kata Erick.

Erick Lincoln tidak datang sendiri, dia datang bersama Irfan Amale, juga adalah Vounder di Peace Generation Indonesia. Selain itu juga ada penggagas Islam Cinta, Haidar Bagir.

Erick mengungkapkan, kedepannya 12 nilai perdamaian rencananya akan ditanamkan untuk para siswa, orang tua, remaja, orang dewasa akan dicanangkan di Makassar.

Beberapa nilai yang dimaksud itu dituliskan dalam sebuah modul, seperti mengerti diri sendiri, mengerti prasangka dan hancurkan prasangka dan benteng pemisah orang.

"Sampai ke menolak kekerasan, minta maaf dan memberi maaf kepada orang lain. Nilai-nilai ini yang dijadikan virus dan kemudian ditularkan," ujar cucu Abraham Lincoln itu.

Pegelaran Peacetival Makassar 2017 itu akan digelarkan di Mal Ratu Indah (MARI) Jl Sam Ratulangi tanggal 12 Februari 2017. Acara Peacetival ini akan dihadiri ribuan orang.

Selain itu, Haidar Bagir yang diketahui adalah Direktur Utama di Penerbit Mizan, mengaku, ia akan mengundang khusu seorang penulis Internasional ternama, Karen Amstrong.

"Kami akan mengundang beliau untuk hadir disini untuk membicarakan dan menyebarkan nilai-nilai perdamaian di indonesia, dia juga sangat kagum denga indonesia," ujar Haidar.

Manajemen Four Points by Sheraton dalam hal ini official partner program Peacetival 2017 Makassar mengaku, sangat merespon program Corporate Sosial Responsibility.

General Manager Four Points by Sheraton, Lasta Rimbawa mengatakan, satu wujud di program Peacetival terhadap perkembangan perdamaian sebagai Founding Partrner.

"Kami sangat bangga jadi founding partner, sebagai hotel chain marriot internasional salah satu core valeu kami adalah put people first atau kepedulian kami," ujar Lasta. (Dal)