Bisa Selfie dengan Dewa Rejeki di Jappa Jokka Cap Go Meh

Laporan Wartawan Tribun Timur, Alfian

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Dari sejumlah stand kuliner maupun panggung hiburan yang tersedia di Pasar Malam Jappa Jokka Cap Go Meh 2568/2017 Jl Sulawesi, sejumlah pengunjung juga berbondong-bondong antri di photo booth yang tersedia.

Pengunjung memanfaatkan kesempatan berfoto bersama dengan talent 'Dewa Rejeki' dan Cici (Putri Tionghoa).

Foto Both ini disiapkan oleh Bank Hasamitra secara selaku salah satu pendukung acara Pasar Malam Jappa Jokka Cap Go Me.

Usai berfoto, para pengunjung bisa langsung menunggu cetakan hasil jepretan fotografer.

"Booth ini unik sebab kita bisa foto dan langsung ambil hasilnya yang dicetak, hitung-hitung sebagai kenang-kenangan" kata Tiwi salah satu pengunjung.

Perayaan Cap Go Meh kali ini bertemakan Pasar Malam Jappa Jokka Cap Go Meh 2568/2017 digelar di sepanjang Jl Sulawesi, Sabtu (11/2/2017).

Pasar malam tersebut dimulai dari perempatan Jl Lembeh hingga perbatasan Jl Sulawesi ke Jl Riburane.

Ketua Panitia Pasar Malam Jappa Jokka Cap Go Meh 2568, Roy Ruslim mengatakan sekitar 100 stand jajanan akan meramaikan acara ini.

Selain itu, panitia juga menyiapkan tujuh panggung kecil yang diisi dengan berbagai hiburan dan games berhadiah,

Sementara di panggung utama menampilkan berbagai pertunjukan tarian Mandarin yang turut dihadiri Miss Dewi dari Jakarta.

"Ratusan door prize akan dibagian lewat berbagai games,"kata Roy, Jumat (10/2/2017).

Malam Cap Go Meh pun akan ditutup dengan pesta kembang api selama 30 menit. Pesta kembang api tersebut digadang-gadang menjadi pesta kembang api terlama yang pernah digelar.

Terkait pagelaran Pasar Malam Cap Go Meh ini, Jl Sulawesi ditutup untuk kendaraan mulai siang hari hingga acara berakhir.

"Mari kita sukseskan agenda Pariwisata Kota Makassar yang bersifat tahunan, yaitu Pasar Malam Jappa Jokka Cap Go Meh,"tambah Roy Ruslim.(*)