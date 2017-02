VIDEO: Keren, Maulfi Nyanyikan Lagu Agnes, Raisa dan Nicky Astria di Tribun Timur

TRIBUN-TIMUR.COM-Remaja asal Baju, Luwu, Sulawesi Selatan, Maulfi Amanda Muktar memenuhi undangan Tribun Timur untuk hadir di redaksi sebelum berangkat ke Singapura, Sabtu (11/2/2017).

Maulfi ke Singapura untuk mengikuti audisi I Can Sing Japanese, Minggu (12/2/2017). Ia diundang mengikuti audisi setelah mengirimkan videonya saat menyanyikan lagi OST Naruto, Blue Bird.

Di redaksi Tribun Timur, ia menunjukkan kemampuannya dalam olah vocal dengan menyanyikan judul lagu, yakni Rapuh by Agnes Mo, Apalah Arti Mencinta by Raisa dan Misteri cinta by Nicky Astria.(*)