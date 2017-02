Tim Ewako Turut Berduka dengan Meninggalnya Afghani, Salah Seorang Pendiri Mapala

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tim Ekspedisi Ewako Merah Putih (EEMP) 3 Mapala 09 Senat Mahasiswa Teknik Unhas sudah pulih dan saat ini melanjutkan perjalanan untuk kembali ke Tanah Air Indonesia.

Tim Ewako sudah tiba di Ibu Kota Argentina, Buenos Aires, Kamis (9/2/2017) siang Wita atau Rabu (8/2/2017) malam waktu Argentina. Dan dalam perjalanan ke ibu kota negara asal dari pemain sepakbola kenamaan dunia Lionel Messi tersebut, ketiganya mendapat berita duka.

“Innalillahi Wainna Ilaihi Rojiun. Kami ikut berduka dengan meninggalnya Kak Aga (sapaan Afghani, salah seorang pendiri Mapala 09). Kami membaca kabar tersebut dafri jejaring sosial Facebook dan instagram,” kata Haryadi, Ketua Tim EEMP 3 Mapala 09.

Afghani Djafar, salah satu pendiri Mapala 09 (dok cappana 09)

Ungkapan duka dan testimoni juga dituliskan Muh Yunus dan Muh Bisri, dua anggota tim Ewako lainnya.

“Dari segala pencapaian organisasi ini (Mapala 09), tak lepas dari begitu besarnya andilmu dalam perjalanan organisasi ini. Mulai saat organisasi ini lahir hingga sekarang menjelang usia dua dekade organisasi ini,” tulis Yunus yang akrab disapa Lato.

“Sebuah milestone sejarah telah terukir berkat jasa dan pengorbananmu. Tak jarang masukan, saran serta hadirmu mewarnai perjalanan hidup ini di organisasi ini,” lanjutnya.

Dalam salah satu ide yang lahir dari almarhum Afghani Djafar ST adalah pendakian tujuh puncak tertinggi dunia atau yang dikenal sebagai Seven Summits of The World.

“Hingga sebuah Ekspedisi Ewako Merah Putih yang mengusung Seven Summits Of The World lahir berkat pondasi Ekspedisi Ewako di masa mu. Selamat jalan kakanda AF Ghani (Mpl 09 01 009), semoga amal ibadah Mu diterima di Sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Serta kuatkanlah kami dan organisasi ini,” tambah Aco –sapaan Bisri.

“Begitu besar tanda-tanda Mu ya Allah. Amin Yaa Rabbal Alamin... Hormat kami Zenior, Tim Ekspedisi Ewako Merah Putih lll Mapala 09 SMFT UH, Mt. Aconcagua, Andes, Argentina, 2017,” pungkasnya.

Tim Ewako selama di Buenos Aires akan berkunjung ke Kedutaan Besar (Kedubes) Indonesia untuk Argentina. Ada agenda berteu Dubes. (*)