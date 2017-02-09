HUT ke 13 Tribun Timur
VIDEO: Ucapan Selamat HUT ke-13 Tribun Timur dari Whiz Prime Hotel
Sales Executive Whiz Prime Hotel Hasanuddin Makassar, Rezky Wahyuni, mengucapkan selamat ulang tahun buat Tribun Timur ke 13.
Laporan Wartawan Tribun Timur, Amiruddin
TRIBUN TIMUR.COM, MAKASSAR - Sales Executive Whiz Prime Hotel Hasanuddin Makassar, Rezky Wahyuni, mengucapkan selamat ulang tahun buat Tribun Timur ke 13.
Rezky berharap Tribun Timur semakin dicintai pembacanya dan tetap nomor 1. (*)
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Penulis: Amiruddin
Editor: Suryana Anas