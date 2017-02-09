Home »

Video

HUT ke 13 Tribun Timur

VIDEO: Ucapan Selamat HUT ke-13 Tribun Timur dari Whiz Prime Hotel

Sales Executive Whiz Prime Hotel Hasanuddin Makassar, Rezky Wahyuni, mengucapkan selamat ulang tahun buat Tribun Timur ke 13.

Laporan Wartawan Tribun Timur, Amiruddin

TRIBUN TIMUR.COM, MAKASSAR - Sales Executive Whiz Prime Hotel Hasanuddin Makassar, Rezky Wahyuni, mengucapkan selamat ulang tahun buat Tribun Timur ke 13.

Rezky berharap Tribun Timur semakin dicintai pembacanya dan tetap nomor 1. (*)

Tags
Tribun Timur
Hotel Whiz Prime
Berita Terkait:

HUT ke 13 Tribun Timur

Penulis: Amiruddin
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
Video Pilihan: Sedang Ditato Wanita Ini Alami Kejadian Mengejutkan, Perhatikan Dadanya
Sedang Ditato Wanita Ini Alami Kejadian Mengejutkan, Perhatikan Dadanya
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help
Privacy Policy
Terms of Use
Redaksi
Info iklan
Contact Us