HUT ke 13 Tribun Timur
VIDEO: Ucapan Selamat HUT ke-13 Tribun Timur dari Direktur Utama IMB Grup
Andi Rahmat berharap, Tribun Timur semakin jaya dan pembacanya semakin meningkat.
TRIBUN TIMUR/AMIRUDDIN
Direktur Utama IMB Grup, Andi Rahmat Manggabarani
Laporan Wartawan Tribun Timur, Amiruddin
TRIBUN TIMUR.COM, MAKASSAR -Direktur Utama IMB Grup, Andi Rahmat Manggabarani mengucapakan selamat ulang tahun ke 13 Tribun Timur.
Andi Rahmat berharap, Tribun Timur semakin jaya dan pembacanya semakin meningkat.
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Penulis: Amiruddin
Editor: Suryana Anas