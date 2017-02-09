Home »

Video

HUT ke 13 Tribun Timur

VIDEO: Ucapan Selamat HUT ke-13 Tribun Timur dari Direktur Utama IMB Grup

Andi Rahmat berharap, Tribun Timur semakin jaya dan pembacanya semakin meningkat.

VIDEO: Ucapan Selamat HUT ke-13 Tribun Timur dari Direktur Utama IMB Grup
TRIBUN TIMUR/AMIRUDDIN
Direktur Utama IMB Grup, Andi Rahmat Manggabarani 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Amiruddin

TRIBUN TIMUR.COM, MAKASSAR -Direktur Utama IMB Grup, Andi Rahmat Manggabarani mengucapakan selamat ulang tahun ke 13 Tribun Timur.

Andi Rahmat berharap, Tribun Timur semakin jaya dan pembacanya semakin meningkat.

Tags
Tribun Timur
IMB Grup
Berita Terkait:

HUT ke 13 Tribun Timur

Penulis: Amiruddin
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
Video Pilihan: Sedang Ditato Wanita Ini Alami Kejadian Mengejutkan, Perhatikan Dadanya
Sedang Ditato Wanita Ini Alami Kejadian Mengejutkan, Perhatikan Dadanya
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help
Privacy Policy
Terms of Use
Redaksi
Info iklan
Contact Us