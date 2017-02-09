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HUT ke 13 Tribun Timur

VIDEO: Manajemen Hotel Aerotel: Selamat HUT 13 Tribun Timur

Hotel Aerotel ucapkan selamat HUT 13 Tribun Timur, di kantor Tribun Timur Jl Cendrawasih

VIDEO: Manajemen Hotel Aerotel: Selamat HUT 13 Tribun Timur
TRIBUN TIMUR/ST HAMDANA RAHMAN
Hotel Aerotel ucapkan selamat HUT 13 Tribun Timur, di kantor Tribun Timur Jl Cendrawasih, Kamis (09/02/17). 

Laporan Wartawan Tribun Timur, St Hamdana Rahman

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Hotel Aerotel ucapkan selamat HUT 13 Tribun Timur, di kantor Tribun Timur Jl Cendrawasih, Kamis (09/02/17).

"Selamat ulang tahun 13 Tribun Timur," ucapnya.

Tags
Tribun Timur
Hotel Aerotel Smile
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Penulis: St Hamdana Rahman
Editor: Suryana Anas
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