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HUT ke 13 Tribun Timur

VIDEO: Lewat Video Call, Nurdin Halid Ucapkan Selamat untuk Tribun Timur

Ucapan Selamat itu di terima oleh Wakil Pimpinan Redaksi II Tribun Timur saat bersama-sama menerima kunjungan pengurus harian Golkar Sulsel d

Laporan Wartawan Tribun Timur, Nurhadi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR, Ketua Gorkar Provinsi Sulawesi Selatan, Nurdin Halid tak ketinggalan memberi ucapan selamat HUT ke-13 Tribun Timur, Rabu (8/2/2017) malam.

Ucapan selamat HUT Ke-13 Tribun Timur ia sampaikan melalui video call dari Kendari, Sulawesi Tenggara.

"Semoga Tribun Timur tetap menjadi media andalan seluruh masyarakat indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan,"ujar Ketua Golkar Sulsel Lewat Saluran Vidio Call.

Ucapan Selamat itu di terima oleh Wakil Pimpinan Redaksi II Tribun Timur saat bersama-sama menerima kunjungan pengurus harian Golkar Sulsel di kantor Tribun Timur.

Selengkapnya tonton video ini.(*)

Tags
Tribun Timur
Golkar Sulsel
Nurdin Halid
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HUT ke 13 Tribun Timur

Penulis: Nurhadi
Editor: Anita Kusuma Wardana
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