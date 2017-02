Warga di Maccini Sombala Miliki Bangunan Permanen di Atas Got

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR-Ass!buat pak lurah maccini sombala ,kecmtan tamalate!!!sy ingin laporkan rumah mlk ibu sofiah di rw06 rt 02 ,dibangun di atas got secara permanen bangunannya dan meninbun got trsebut! tlong ditndklanjuti.trmh ksh ats phtiannya

+6282197445xxx

Jawaban:

Terima kasih atas laporannya. Segera kami tindaklanjuti laporan warga. Kami sampaikan bahwa pihak Kelurahan telah melakukan peneguran dan pemilikpun langsung memberikan tanggapannya mau membongkar sendiri. Sebenarnya sehari setelahnya ada aktifitas pembongkaran tapi tidak keselurahan setelah kami adakan pengecekan ulang. Nanti kita sampaikan lagi. Mudah mudahan sudah dibongkar dan kalau belum juga, kami akan berikan peringatan lagi.(*)

Lurah Maccini Sombala

Andi Eldi Indra Malka