VIDEO: Gelar Wedding Expo, Hotel Harper Hadirkan 25 Vendor

Laporan Wartawan Tribun-Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Hotel Harper Printis Makassar by Aston, Jl Perintis Kemerdekaan KM 15 No.14B bakal menggelar Wedding Expo 2017 dengan nama Pre Function bertemakan magnificent brides on your wedding di Balla Lompoa Room mulai 24-26 Maret 2017 mendatang.

Dalam wedding expo nanti rencananya akan ada 25 tenant dengan luas 2 meter x 3 meter persegi.

Asisten Director of Sales Harper Perintis, Yappy Louhenapessy menuturkan, wedding expo ini merupakan pameran yang akan menghadirkan vendor-vendor terpilih yang akan membantu calon mempelai dalam menentukan pilihan terbaik untuk mewujudkan pernikahan yang diidamkan.

Dengan jumlah pengunjung baik tamu dari dalam hotel yang menginap serta pengunjung dari luar yang hendak mencari dan memilah-milah sebagai pilihan yang tepat dapat mengunjungi hotel Harper Perintis, Makassar sebagai lokasi untuk membeli berbagai jasa serta produk yang ditawarkan.

"Kegiatan ini dilangsungkan dengan maksud menciptakan referensi-referensi yang akan mempermudah bagi para calon mempelai menentukan pilihannya," katanya saat jumpa pers di Bisto dan Bar Harper, Rabu, (8/2/2017). (*)