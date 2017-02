SMAN 1 Barru Pertahankan Juara Umum Lomba LCTM di UNM

TRIBUNBARRU. COM, BARRU - Sekolah Menengah Atas Negeri 1 (SMAN 1) Barru mempertahankan juara umum lomba LCTM Geometry tingkat SLTA se Sulselbar 2017 bertajuk “Genius On Matematics In Real Application” yang diselenggarakan Himatika FMIPA UNM.

Kepala sekolah Barru'>SMAN 1 Barru, Abdul Majid Rahmat mengatakan, keberhasilan menggondol juara umum karena siswanya keluar juara 1 Group Lomba Cepat Tepat Matematika (LCTM) dan juara III LCTM individu atas nama Muhammad Fadlan.

Di ajang ini, tim Barru'>SMAN 1 Barru mengungguli beberapa SMA Favorit di Sulselbar.

Sekolah tertua di Barru ini juga juara umum pada lomba serupa 2016 lalu.

Kejuaraan LCTM yang digelar dari tanggal 1 hingga 4 Februari 2017, Barru'>SMAN 1 Barru menyertakan tim yang berjumlah enam siswa.

Mereka adalah Muh Fadlan, Ririn Annur, Khaerullah Lukman, Muhammad Refaldy, Nur Asizah A dan Agnes Dea Ugie.

Menurut Majid yang didampingi Guru Pembina tim Lomba, Tamrin, prestasi tersebut yang diraihnya itu adalah kedua kalinya.

"Prestasi yang diraih siswa ini membanggakan karena sudah dua tahun berturut-turut tampil sebagai juara umum,” ucapnya.

Majid berharap para siswa bisa mempertahankan lagi prestasi yang diraihnya.