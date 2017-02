Rakorsus Pemkot Makassar Bahas 19 Program Strategis 2017

Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar kembali mengadakan Rapat Kordinasi Khusus (Rakorsus) di Four Points by Sheraton, Jl Landak Baru, Makassar, Rabu (8/2/2017).

Rakorsus ini adalah kali kedua diadakan Pemkot Makassar di tahun ketiga Wali Kota Makassar Danny Pomanto dan Wakilnya Syamsu Rizal memimpin kota Makassar.

Rakorsus ini mengangkat tema Sombere dan Smart Bureaucracy, Birokrasi Sombere', Birokrasi Profesional.

Seluruh pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), camat, dan lurah serta Perusahaan Daerah (Perusda) se - kota Makassar hadir dalam acara ini.

Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengatakan Rakorsus ini digelar untuk mempertemukan seluruh SKPD, camat, lurah, Perusda, untuk mendiskusikan program strategis pemerintah kota di tahun anggaran 2017.

Dalam Rakorsus ini, tercatat 19 program unggulan yang dibahas, diantaranya program Kuliner di Nusantara Coffee dan Coto Culinary Corridor, Kaki Limata yang akan dikelola oleh unit pelaksana teknis daerah (UPTD).

Sedangkan program even akan di kelola oleh 27 SKPD, dan perusahaan daerah diantaranya Dinas Pariwisata (Dispar), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Kebudayaan (Disbud), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Penataan Ruang (DPR), Dinas Perhubungan (Dishub), kecamatan dan kelurahan, PDAM, dan PD Parkir.



Selain itu program jalan bintang lima Landak, bundaratta, pedistrian bintang lima, dan new water front city dikerjakan oleh 16 SKPD diantaranya, dinas PU, dinas pariwisata, dinas perhubungan, dinas perikanan dan pertanian (DPP), dinas perumahan dan kawasan pemukiman (DPKP), dinas oertanahan, Satpol PP, dan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A).



Sementara itu, program Badan Usaha Lorong (BULo) dikerjakan oleh 19 SKPD diantaranya dinas ketahanan pangan (DKP), dinas koperasi, usaha Kecil dan menengah, dinas lingkungan hidup daerah (DLHD) ditambah Tim Pro dan Tim Pokja BULo.



Program uji Perwali dan nama baru jalan dipaparkan oleh 12 SKPD, program sombere dan smart city, total CCTV, new traffic management, dan mmart RT/RW dijelaskan oleh 22 SKPD ditambah PD Parkir, dan Tim Pro.



Program perizinan terpadu satu pintu (PTSP) bintang lima dipresentasikan oleh 19 SKPD diantaranya Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Badan Pendapatan Daerah (Bapemda), Bappeda, dan Inspektorat Daerah.



Program TPA bintang lima dan circuit waste to energy dibahas oleh 16 SKPD, Tim Pro, dan kecamatan serta kelurahan. Program Kantongisasi Sampah, dan Bank Sampah dipresentasikan oleh 13 SKPD, kecamatan, kelurahan, dan Tim Pro. Program pendapatan dipresentasikan oleh 20 SKPD, kecamatan, kelurahan, Perusda, dan Tim Pro.



Lanjut dikatakan Danny, dengan Rakorsus ini seluruh pemangku kebijakan lingkup Pemkot Makassar bisa bersinergi dalam membahas kemajuan kota ini.(*)