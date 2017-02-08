Pengurus KNPI Sulsel Temui M Roem, Ini yang Dibahas
Pengurus KNPI Sulsel menemui Ketua DPRD Sulsel M Roem di Sekretariat DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulsel menemui Ketua DPRD Sulsel M Roem di Sekretariat DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, Rabu (8/2/2017).
Terlihat Ketua KNPI Sulsel Imran Eka Saputra, Sekretaris KNPI Sulsel Elly Oschar, Wakil Ketua KNPI Sulsel Yulianus Sarira, Amrullah Iskandar, Nasruddin.
Wakil Sekretaris KNPI Ishadi Ishak, Syamsir.
Wakil Bendahara M Yusuf Sewang.
M Roem curhat terkait masa-masa ketika masih menjadi Sekretaris KNPI Sulsel.
"Agak berat memang mengurus KNPI tapi jika kita lewati maka itu bagus," kata Roem.
Roem pun menceritakan masa-masanya bersama Amiruddin (mantan Gubernur Sulsel).
"Dulu saya menjadi salah satu penentu ketua KNPI," katanya. (*)