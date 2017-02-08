Home »

News

» Regional

Pengurus KNPI Sulsel Temui M Roem, Ini yang Dibahas

Pengurus KNPI Sulsel menemui Ketua DPRD Sulsel M Roem di Sekretariat DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar

Pengurus KNPI Sulsel Temui M Roem, Ini yang Dibahas
HANDOVER
Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulsel menemui Ketua DPRD Sulsel M Roem di Sekretariat DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, Rabu (8/2/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulsel menemui Ketua DPRD Sulsel M Roem di Sekretariat DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, Rabu (8/2/2017).

Terlihat Ketua KNPI Sulsel Imran Eka Saputra, Sekretaris KNPI Sulsel Elly Oschar, Wakil Ketua KNPI Sulsel Yulianus Sarira, Amrullah Iskandar, Nasruddin.

Wakil Sekretaris KNPI Ishadi Ishak, Syamsir.

Wakil Bendahara M Yusuf Sewang.

M Roem curhat terkait masa-masa ketika masih menjadi Sekretaris KNPI Sulsel.

"Agak berat memang mengurus KNPI tapi jika kita lewati maka itu bagus," kata Roem.

Roem pun menceritakan masa-masanya bersama Amiruddin (mantan Gubernur Sulsel).

"Dulu saya menjadi salah satu penentu ketua KNPI," katanya. (*)

Tags
KNPI Sulsel
M Roem
Baca Juga
Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
Video Pilihan: Sedang Ditato Wanita Ini Alami Kejadian Mengejutkan, Perhatikan Dadanya
Sedang Ditato Wanita Ini Alami Kejadian Mengejutkan, Perhatikan Dadanya
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help
Privacy Policy
Terms of Use
Redaksi
Info iklan
Contact Us