None-Elizabeth Webber Jajaki Kelas Kembar antara Sulsel-Australia

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Irman Yasin Limpo (None) bekerja sama dengan Departemen Pendidikan NSW, Australia yang diwakili Elizabeth Webber untuk menjajaki terciptanya kelas kembar antara Sulsel dan Australia.

Pertemuan antara None dan Webber membicarakan tindak lanjut dari Letter of Intent yang digagas oleh None.

Sejumlah point-poin Kerjasama antara Departemen Pendidikan NSW dgn Diknas Provinsi Sulsel terkait dengan rencana pertukaran siswa dan guru, penguatan kompetensi guru serta menjajaki "kelas kembar" atau kelas satelit australia di sulsel dan lain sebagainya.

"Pak Irman ini adalah sosok yang visioner. Sulsel layak berbangga memiliki sosok seperti Pak Irman," ujar Elizabeth Webber.

Sementara itu None, mengatakan pertemuan ini tak lain sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sulsel mulai dari guru hingg siswa.(*/TRIBUN-TIMUR.COM)