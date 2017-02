Lirik Soundtrack Disney Cinderella, Quote Favorit Ainun Nurul

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Apakah kalian pernah nonton Disney Cinderalla?

Pasti kalian tahu dong soundtrack Disney Cinderella yang berjudul 'A Dream Is A Wish Your Heart Makes'.

Lagu ini dinyanyikan oleh Lily James, penyanyi cantik asal Inggris.

Salah satu liriknya ' If you keep on believing The dream that you wish will come true' dijadikan quote favorit siswi SMAN 1 (Smansa) Makassar, Ainun Nurul.

Perempuan yang lahir 10 Januari 2001 ini mengaku suka banget dengan lirik lagu tersebut.

"Aku menjadikan lirik ' If you keep on believing The dream that you wish will come true' sebagai kutipan favoritku, memotivasi banget kata-katanya,"kata siswi kelas 11 pada tribun-timur.com, Rabu (8/2/2017).

"Karena haruski tetap percaya bahwa mimpita pasti bakalan terwujudkan,"jawab pemilik nama instagram @ainunnuruul. (*)

Biodata:

Nama lengkap : Ainun Nurul

TTL : Makassar, 10 Januari 2001

Umur : 16 tahun

Nama IG : @ainunnuruul

Jumlah Followers : 437

Sekolah : SMAN 1 Makassar