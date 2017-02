Isyaratkan ke PSM, Ini Kata Arthur Irawan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Pelatih Robert Rene Alberts belum cukup puas dengan skuad yang ada. Terutama di lini belakang, meski telah memiliki sejumlah pilar baru seperti Hamka Hamzah, Steven Paulle serta Fatur Rachman.

Nama pemain baru yang disebut-sebut akan merapat ke Skuad Ayam Jantan dari Timur yakni Arthur Irawan. Pemain berusia 23 tahun ini, mengisyaratkan bakal bergabung setelah foto dirinya diunggah Robert melalui akun instagram, Selasa (7/2).

Foto yang diunggah di akun Instagram pribadi milik Robert menuliskan kepsen "Welcome to Makassar Arthur Irawan, Look Forward To See You In Action (Selamat datang di Makassar Arthur Irawan, tidak sabar segera melihat aksimu)," tulis Robert.

Dikonfirmasi terkait dengan tulisan tersebut, Arthur hanya menjawab cukup singkat. "Secepatnya nanti akan saya konfirmasi," tulisnya via Whatsapp.

Meski begitu, saat ditanyakan terkait keberadaannya saat ini, mantan pemain klub di Liga Belgia, Waasland-Bevere ini mengaku sedang terbang menuju Sulawesi.

"Sore, saya terbang dulu yah ke Sulawesi," tulisnya singkat dengan emotion senyum.

