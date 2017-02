Cheryl Maha Risky Favoritkan Kutipan Oprah Winfrey

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR--Halo Gen Mellennial, ada yang kenal Oprah Winfrey?

Itu lho seorang selebriti dan pengusaha Amerika Serikat yang namanya melambung setelah membawakan sebuah acara bincang-bincang yang sangat populer, The Oprah Winfrey Show.

Pemilik nama lengkap Oprah Gail Winfrey ini banyak mengeluarkan kutipan-kutipan yang memotivasi.

Salah satu kutipannya yang memotivasi siswi SMAN 2 Makassar Cheryl Maha Risky.

Bahkan anak dari pasangan Asma dan Ridwan menjadikan kutipan dari Oprah Winfrey sebagai kutipan favoritnya.

"Quete favoritku 'If you look at what you have in life, you’ll always have more. If you look at what you don’t have in life, you’ll never have enough' -Oprah Winfrey- ,"kata pemilik akun instagrsm @cherylmaharisky pada tribun-timur.com, Rabu (8/2/2017).

"Segala apapun yang dimiliki, kalau melihat orang yang berada jauh di atas pasti kita tidak akan pernah tau rasanya bersyukur,"jawab perempuan yang lahir 9 Juni 16 tahun yang lalu.

"Papaku pernah bilang, kita harus melihat ke bawah bukan melihat keatas yang lebih dari kita, makanya quote by Oprah Winfrey pas banget deh, aku suka,"lanjutnya.

Apakah kalian salah satu penggemar quote by Oprah Winfrey?