Alumni SMAN 4 Makassar 'Si Bolang 04' bakal Gelar Kompetisi Futsal

Laporan Wartawan Tribun Timur, St. Hamdana Rahman

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Supporter Laskar Ayam Jantan sektor Si Bolang 04 yang merupakan alumni SMA 4 Makassar akan mengadakan turnamen futsal antar SMP dan SMA se Sulsel.

Kegiatan ini rencana akan dilaksanakan pada tanggal 17 hingga 22 April 2017.

Ketua Si Bolang 04, Fadli Burhan mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda tahunan.

"Selain kompetisi futsal ada pula kompetisi dance," ujar Fadli saat bertandang ke redaksi Tribun Timur, Rabu (8/2/2017)

Kegiatan ini mengangkat tema "Make Your School Proud of You".(*)