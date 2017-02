Uang Muka Rp 11 Juta, Bisa Bawa Pulang Mobil Toyota

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ardy Muchlis

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-- Kalla Toyota selaku main dealaer mobil Toyota wilayah Sulawesi (minus Sulut dan Gorontalo) kembali berbagi kemudahan di bulan Februari.

Berbagai program menarik untuk mendapatkan mobil Toyota impian Anda diberikan untuk pelanggan setia Toyota.

“Paket uang muka rendah untuk Toyota Agya mulai dari Rp 11 Jutaan saja berlaku di bulan ini," Jelas Aswan Amiruddin, Manager Marketing Kalla Toyota.

Selain itu All New Sienta sebagai kendaraan Multi Activity Vehicle juga bisa dibawa pulang dengan uang muka senilai Rp 14 Rupiah,

Down Payment (DP) Grand New Avanza mulai dari Rp 14 Jutaan dan DP All New Calya hanya 19 Jutaan Rupiah.

Khusus untuk All New Yaris dan New Rush dapat dimiliki dengan uang muka senilai Rp 15 Juta Rupiah.

Selain paket DP murah, Aksesoris seperti welcome pack juga diberikan secara cuma-cuma bagi pelanggan yang melakukan transaksi selama bulan Februari untuk jenis kendaraan apapun.

Ada juga asuransi all risk selama 1 tahun juga diberikan bagi pelanggan dengan jenis transaksi tunai khusus untuk Toyota Vios, All New Yaris, All New Sienta, Grand New Avanza dan lain-lain.

Juga berbagai benefit diberikan untuk memanjakan pelanggan setia di seluruh area pemasaran Kalla Toyota, meliputi Sulawesi Selatan, Barat. Tengah dan Tenggara.

Didukung dengan jaringan servis dan spare part yang terlengkap dan tersebar di 21 cabang bengkel resmi Kalla Toyota, pelanggan juga dapat menikmati free jasa servis, hingga 60.000 km dan diskon jasa service 30 persen serta part 10 persen.(*)