Tingkatkan Kualitas Pendidikan, Disdik Sulsel Kerja Sama University of Technology Sydney

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (kiri) bersama Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Irman Yasin Limpo saat berada di Departement Education and Training NSW, University of Technology Sydney, Australia, Selasa (7/2).

SYDNEY, TRIBUN-TIMUR.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov Sulsel) dalam hal ini Dinas Pendidikan Sulsel, melakukan Letter of Intent dengan Departement Education and Training NSW, University of Technology Sydney, Australia.

Letter of Intent ini dilakukan langsung oleh Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel Irman Yasin Limpo (None), Selasa (7/2/2016) di Sydney, Australia.

Informasi yang diperoleh dari Irman YL, menyebutkan, bahwa penandatanganan kerja sama ini dalam rangkah pelatihan guru, pertukaran guru antara guru SMA Sulsel dengan guru dari Australia, dan lain sebagainya.

"Kerja sama juga di dalamnya ada sister school, bebas tes masuk di University of Technology Sydney bagi siswa berprestasi di Sulsel, pelatihan manajemen inivasi sekolah dan lain sebagainya," jelas None.

Dengan kerja sama antara Pemprov Sulsel dengan pihak University of Technology Sydney tersebut, maka akses atau kesempatan siswa SMA di Sulsel untuk menempuh pendidikan di Australi semakin besar.

"Pendidikan Sulsel harus semakin maju. Kita mengharapkan kerja sama ini akan menghadirkan pendidikan semakin berkualitas di Sulsel," ujar Syahrul.(*/tribun-timur.com)