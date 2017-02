BREAKING NEWS: Robert Foto Bareng Arthur Irawan, Isyarat Gabung PSM?

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ilham Mulyawan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Pelatih kepala PSM, Robert Rene Alberts berfoto bersama Arthur Irawan, seorang pesepakbola Indonesia yang punya banyak pengalaman bermain di Eropa.

Foto itu diunggah di akun Instagram pribadi miliknya dan menuliskan "Welcome to Makassar Arthur Irawan, Look Forward To See You In Actiin,".

Artinya adalah sebagai berikut "Selamat datang di Makassar Arthur Irawan, tidak sabar segera melihat aksimu". Arthur adalah pesepakbola berposisi bek. Ia bisa dimainkan bek kanan dan gelandang bertahan.

Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari manajemen maupun pelatih terkait status Arthur, apakah ia direkrut atau belum.

Namun foto Robert mengundang perhatian netizen, salah satunya dari presenter olahraga kondang, Tio Nugroho.

Tio nampak ikut berkomentar di kolom komentar foto tersebut.

"Congrats coach, sudah lama PSM nggak punya pelatih yang bisa memberikan harapan juara bagi para pendukungnya dan mampu membentuk tik kuat seperti anda sejak TSC laku.. Thx coach.. good luck,"tulis Tio. (*)