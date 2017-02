Pasar Malam Jappa Jokka Cap Go Me Siapkan 130 Stan

Laporan Wartawan Tribun Timur, Moeh David Aritanto

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Panitia Pasar Malam Jappa Jokka Cap Go Me menyiapkan 130 stan di sepanjang Jl Sulawesi Makassar.

"110 tenda sudah dibooking para pedagang. Masih ada dua puluh lima stan yang tersisa," ujar Ketua Yayasan Vihara Girinaga Makassar, Roy Ruslim, pelakasana tahun Pasar Malam Jappa Jokka Cap Go Me saat jumpa pers di Hotel Melia Jl Lansinrang Makassar, Senin, (5/2/2017).

Ia mengatakan, bagi yang berminat, dapat menghubungi panitia di Vihara Girinaga Makassar atau melihat kontak person panitia Pasar Malam Jappa Jokka Cap Go Me melalui iklan yang terbit di Harian Tribun Timur.

Pasar Jappa Jokka Cap Go Me merupakan puncak perayaan Imlek yang digelar bersama Vihara Girinaga, Komunitas Pemerhati Budaya Tionghoa Indonesia (KPBTI) dan manajemen Tribun Timur.

Pada acara ini, selain menampilkan berbagai hiburan, juga akan membagi door price melalui permainan.

Di Panggung besar akan menampilkan tarian empat etnis dan sejumlah tarian kas mandarin, lagu-lagu dari bintang tamu asal Jakarta, Miss Dewi. Pada stand-stand akan menjajakan berbagai menu dan minuman kreasi dari berbagai daerah.

Jalan Sulawesi Ditutup

Panitia Pasar Malam Jappa Jokka Cap Go Me juga memohon maaf khusus kepada warga masyarakat yang tinggal di sepanjang Jl Sulawesi dan pengguna Jl Sulawesi Makassar. Pasalnya, jalan ini akan ditutup saat berlangsungnya acara.

"Atas nama panitia Pasar Malam Jappa Jokka Cap Go Me memohon maaf atas penutupan sepanjang Jl Sulawesi Makassar. Dalam rangka mengsukses jalannya acara Pasar Malam Jappa Jokka Cap Go Me pada Sabtu, 11 Februari mendatang," ujar Roy Ruslim. (*)